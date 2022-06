Michael van Gerwen wint simpel in Kopenhagen, herhaling finale met Fallon Sharrock kan nog altijd

Michael van Gerwen heeft zich via een overtuigende 6-1 zege op de Finse veteraan Marko Kantele geplaatst voor de kwartfinales van de Nordic Darts Masters, een toernooi in de World Series. Toch was de Brabantse nummer drie van de dartswereld niet helemaal tevreden.

,,Ik ben blij met mijn overwinning", aldus Van Gerwen. ,,Ik had wat beter kunnen spelen, maar het is een goede start. Het voelt heel goed om na vorig jaar weer terug te zijn in Kopenhagen. De fans waren geweldig, dank voor alle steun.”

Mighty Mike won het toernooi vorig jaar door in de finale de verrassende Fallon Sherrock te verslaan (11-7). De Britse, die als eerste vrouw de eindstrijd van een toernooi in de World Series wist te bereiken, won onderweg onder meer van Dimitri Van den Bergh en Gerwyn Price. Een herhaling van die finale is nog altijd mogelijk.

Sherrock walste in haar achtste finale met 6-1 over Darius Labanauskas. Haar volgende tegenstander is de man in vorm van de laatste weken: Michael Smith. Van Gerwen treft James Wade, komende maandag ook zijn tegenstander in de halve finale van de Premier League Darts.

Uitslagen Nordic Darts Masters

Dimitri Van den Bergh 6-0 Benjamin Drue Reus

Gary Anderson 6-5 Daniel Larsson

James Wade 6-3 Madars Razma

Fallon Sherrock 6-1 Darius Labanauskas

Gerwyn Price 6-2 Brian Løkken

Michael Smith 6-2 Vladimir Andersen

Peter Wright 6-0 Matthías Örn Fridriksson

Michael van Gerwen 6-1 Marko Kantele

Programma kwartfinales

Gerwyn Price - Dimitri Van den Bergh

Michael Smith - Fallon Sherrock

Michael van Gerwen - James Wade

Peter Wright - Gary Anderson

