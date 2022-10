Michael van Gerwen wint voor zesde keer World Grand Prix: ‘Letterlijk en figuurlijk met samengeknepen billen’

Michael van Gerwen heeft voor de zesde keer in zijn carrière de World Grand Prix gewonnen. In de finale was de Brabander te sterk voor Nathan Aspinall: 5-3. Voor Mighty Mike is het al het derde major-toernooi dat hij dit jaar wint.

De zege voor de sfeervolle zaal in Leicester benadrukt nog maar eens de bloedvorm waarin Van Gerwen dit seizoen verkeert. De Brabander pakte eerder dit jaar al de Premier League en de World Matchplay, net als de Grand Prix een major-toernooi. Deze week hadden concurrenten Gerwyn Price en Peter Wright stoere teksten over hun eigen kunnen, maar lieten het aan de oche nauwelijks zien. Van Gerwen trok zich daar naar eigen zeggen weinig van aan, en besloot op het podium te laten zien hoe sterk hij dit jaar is.

Nadat de Vlijmenaar gisteravond wereldkampioen Wright had verpulverd (4-0 in sets, 12-1 in legs) begon hij ook vanavond tegen Nathan Aspinall ijzersterk. Al in de eerste leg liet hij zijn scherpte zien door 106 uit te gooien. Zijn Engelse tegenstander had het publiek mee, maar pakte pas zijn eerste leg in de tweede set, die hij vervolgens ook aan de Nederlander moest laten. Op dat moment noteerde Van Gerwen een drie pijlen-moyenne van liefst 101,32 - bijzonder hoog bij dit toernooi omdat de darters de legs met een dubbel moeten beginnen en eindigen.

Hoewel Aspinall, de nummer 13 van de PDC-ranglijst, een prima wedstrijd neerzette, wist hij in de derde en vierde set niet de enkele kansjes op een break te verzilveren. De op dat moment ongenaakbare Gerwen gunde hem geen tweede kansen en stond uiteindelijk ook in de derde en vierde set geen break toe: 4-0.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Maar The Asp staat bekend als een mentaal sterke darter die nooit opgeeft, en zo ook vanavond niet. In de vijfde set brak hij Van Gerwen bij een 1-1 stand en sleepte hij een setje binnen. Vanaf dat moment begon de 33-jarige Nederlander slordiger te gooien en kansen te laten liggen, waardoor Aspinall zich terug vocht naar 4-3.

In de achtste en laatste set maakte Van Gerwen het echter wel af in een beslissende leg. Er was een beslissende leg voor nodig, en met wat hulp van missers van Aspinall kon de Nederlander het afmaken op dubbel 6. Zo wint hij voor de zesde keer het prijzengeld van de World Grand Prix, en mag hij dit seizoen met recht weer mighty genoemd worden.

Van Gerwen had een bijzonder verklaring voor zijn flinke ineenstorting in deze finale. ,,Halverwege de wedstrijd moest ik naar de wc. En ja, als je dan buikkramp krijgt is dat een probleem. Je moet dan toch proberen om toch gecontreerd te blijven. Letterlijk en figuurlijk met samengekepen billen. Ook dat soort factoren spelen soms een rol in een wedstrijd. Daar moet je wel mee kunnen omgaan op het podium. Maar het heeft me niet geholpen, dat is zeker", zei Van Gerwen op Viaplay, waar in studio werd gelachen om de problemen van Van Gerwen. ,,Ja, jullie kunnen wel lachen, maar ik ga er ook niet om liegen. Niemand houdt hier rekening mee, maar soms gebeuren dat soort dingen. Ik begon fenomenaal, maar daarna zakte ik als een plumppudding in elkaar. Dan moet je jezelf herpakken en dat heb ik gelukkig kunnen doen.”

Van Gerwen was blij met deze prijs. ,,Ik heb twee slechte jaren gehad, maar als je ziet wat ik dit jaar al heb gepresteerd moet ik daar gewoon blij mee zijn. Dit gevoel moet ik nu zien vast te houden. Ik ben heel erg blij met deze prijs", zei Van Gerwen, die zijn interview via Zoom op humoristische wijze afsloot. ,,Shit happens!”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.