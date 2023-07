Michael van Gerwen worstelt met pijn en schaamte na gebitsoperatie: ‘Hij heeft continu last’

Met video Trotse Michael van Gerwen pakt titel op iconische plek in New York: ‘Dit is er weer eentje van de bucket list’

Michael van Gerwen heeft een week na zijn recordzege in de Premier League ook de US Darts Masters op zijn naam geschreven. De Nederlander maakte op Madison Square Garden in New York korte metten met de Canadees Jeff Smith in de finale: 8-0.