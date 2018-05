Michael van Gerwen: Ze lusten me rauw

Als hij die weet te elimineren in de 02 Arena in Londen, dan wacht later op de avond in de eindstrijd de winnaar van de andere halve finale: Gary Anderson versus Michael Smith. ,,Op papier is Smith makkelijker voor mij”, stelde Van Gerwen in zijn voorbeschouwing.



Dat klopt. Van de 27 keer dat hij het opnam tegen Smith, kwam MVG 22 keer als winnaar uit de strijd. De laatste drie ontmoetingen eindigden in 7-2, 7-1 en 7-0 voor Van Gerwen. Begrijpelijk dat hij Smith graag als opponent in de finale tegenkomt.