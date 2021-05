Michael van Gerwen zeker van eerste plek én bonus in Premier League Darts

Van den Bergh op z'n hoede voor Van Gerwen: ‘Michael is Michael, hij kan alles’

5 mei Michael van Gerwen vervolgt vanavond in de Premier League Darts zijn weg met een partij tegen Dimitri van den Bergh. Beide spelers bevinden zich na negen speelronden in de top 4, een plek die op het einde van de reguliere competitie recht geeft op de finaleronde. Er zijn in Milton Keynes zo direct kostbare punten te verdienen.