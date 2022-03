Michael van Gerwen ziet zegereeks eindigen tegen herstelde Price: ‘Ik doe mezelf tekort’

VideoMichael van Gerwen staat na twee gewonnen speeldagen in de Premier League Darts weer met beide benen op de grond. De Brabander verloor in de Motorpoint Arena in Nottingham in de eerste ronde met 6-4 van Gerwyn Price, die vorige week nog verstek moest laten gaan wegens een handblessure.

Van Gerwen maakte eerder deze maand indruk door zowel in Exeter als Brighton de titel te pakken. In Exeter vernederde hij wereldkampioen Peter Wright in de finale met 6-0. Een week later ging Michael Smith, verliezend WK-finalist, in de eindstrijd met 6-4 voor de bijl.

Tegen Price kon Van Gerwen dat hoge niveau vandaag niet aantikken. Hij herstelde zich nog wel knap na een vroege break tegen en liep uit naar 3-1, maar daarna kantelde de partij. Price pakte vier legs op rij, waarna Van Gerwen nog wel zijn eigen leg wist te behouden. Dat bleek echter uitstel van executie. Hij sloot de partij af met een gemiddelde van 95 punten per drie pijlen, tegenover 102 voor Price.

Puddinglegs

Van Gerwen sprak na afloop bij Viaplay van een onnodige nederlaag. ,,Als je comfortabel met 3-1 voor staat, moet je gewoon doordrukken. Maar daarna val ik een beetje in slaap en speel ik veel te lafjes. Dat is heel slordig. Hij schakelde wel wat bij, maar als ik goed blijf spelen dan komt hij alsnog tekort. Maar als je twee of drie puddinglegs achter elkaar gooit, dan wordt het lastig.”

Price temperde voor aanvang de verwachtingen, omdat zijn hand nog niet volledig pijnvrij zou zijn. ,,Dan zijn spelletjes, dat weet ik ook wel”, aldus Van Gerwen, die de Welshman achteraf op het podium nog wat in het oor fluisterde. ,,Ik zei hem: volgens mij heb je niet veel last van je hand. Maar goed, ik moet me hier gewoon tegen wapenen. Dat deed ik op het begin wel, maar daarna niet meer. Ik doe hier mezelf gewoon tekort.”

Koppositie

Ondanks zijn vroege nederlaag behoudt Van Gerwen zijn koppositie in de Premier League. De Nederlander heeft na vijf speeldagen veertien punten. Zijn naaste belagers Peter Wright en Jonny Clayton sneuvelden in Nottingham echter ook al voor de finale. Die gaat tussen Michael Smith en Gary Anderson.

Een gewonnen speelronde levert vijf punten op, de verliezend finalist krijgt er drie. De spelers die in de halve finale stranden mogen twee punten aan hun totaal toevoegen. Van Gerwen blijft vandaag met lege handen.

Volgende week strijkt de Premier League neer in Rotterdam, wanneer in Ahoy de zevende speelronde wordt afgewerkt. In totaal zijn er zestien speelrondes, daarna volgen de play-offs in Berlijn.

Uitslagen

Kwartfinales:

Michael Smith - James Wade 6-1

Michael van Gerwen - Gerwyn Price 4-6

Gary Anderson - Jonny Clayton 6-5

Joe Cullen - Peter Wright 4-6

Halve finales:

Smith-Price 6-4

Anderson-Wright 6-3

Finale:

Smith-Anderson

