Missers komen Michael van Gerwen duur te staan in Premier League-kraker

Michael van Gerwen is in de kwartfinale van de tiende speelronde van de Premier League darts in Manchester uitgeschakeld. Jonny Clayton bleek na een bijzonder spannende partij met 6-5 te sterk.

Van Gerwen won vorige week in Leeds al voor de derde keer een speelronde in de Premier League en wist dat hij vanavond aan de bak moest. Clayton is achter de Brabander de nummer twee in de stand en iemand die het Van Gerwen vaak lastig maakt.

Dat bleek ook in Manchester. Clayton nam een 0-2 voorsprong en slechts dankzij een finish van 152 kon ‘Mighty Mike’ terug in de wedstrijd komen. Door vervolgens ook vanaf 131 te finishen kwam hij zelfs langszij. Het momentum was bij de vijfvoudig winnaar van de prestigieuze competitie, maar op 3-2 waren drie kansen op een dubbel niet genoeg. Tot 5-5 hielden de twee elkaar vervolgens in evenwicht. Van Gerwen mocht de beslissende leg beginnen en kwam ook als eerste op een finish. Hij wist die echter niet te gooien en moest vol ongeloof toezien hoe Clayton met de zege aan de haal ging.

Van Gerwen kwam in Manchester tot een uitstekende gemiddelde van 105.14, het bleek echter niet genoeg tegen Clayton, die tot 109.10 kwam. Vooral omdat de darter uit Wales twee van elke drie kansen op een dubbel wist te benutten en zijn tegenstander uit Vlijmen niet verder kwam dan 38%.

Van Gerwen weet waar het mis ging voor hem, vertelde hij bij Viaplay: ,,Ik mis drie pijlen op 4-2, daarmee geef ik hem vertrouwen. Ik heb naar behoren gespeeld, goed zelfs. Ik baal er ontzettend van dat de dubbels niet vielen, maar dat hoort er ook bij. Het is gewoon zonde dat het de andere kant op viel.”

Donny van de Beek

Eén van de toeschouwers bij de wedstrijd van Van Gerwen was Donny van de Beek. De door Manchester United aan Everton verhuurde middenvelder is een groot dartsliefhebber. ,,Ik speel zelf ook en woon om de hoek", aldus de oud-Ajacied bij Viaplay. ,,Ik ken Michael, hij is een fenomeen.” Van de Beek werd drie dagen geleden vader van een dochtertje. ,,Dat gaat allemaal goed en is natuurlijk het belangrijkst.”

Peter Wright - Gerwyn Price

De avond opende met de kraker tussen Peter Wright en Gerwyn Price, de nummers één en twee van de wereld. Bij een 1-1 stand was het Price die als eerste toesloeg. Met een finish van 157 brak hij zijn Schotse opponent. Wright brak echter direct terug en leek op weg naar een voorsprong. Vijf(!) gemiste pijlen op zijn dubbel kostte hem echter de leg. Op 4-2 was het vervolgens Price die mogelijkheden liet liggen en Wright kwam zelfs terug tot 4-4. Verder kwam de nummer één van de Order of Merit echter niet en zo boekte ‘The Iceman’ na vier weken eindelijk weer eens een zege in de Premier League.

Het tweede duel in de kwartfinales in Manchester ging tussen Gary Anderson en James Wade. De Schot won één speelronde, maar komt verder amper uit de verf in de Premier League. Ook vanavond kwam hij er niet aan te pas. Wade was sterk op zijn dubbels en won met 6-2.

Het programma in Manchester

Kwartfinales:

Peter Wright - Gerwyn Price 4-6

Gary Anderson - James Wade 2-6

Michael van Gerwen - Jonny Clayton 5-6

Joe Cullen - Michael Smith 6-2

Halve finale:

Gerwyn Price - James Wade

Jonny Clayton - Joe Cullen

De stand in de Premier League Darts

Van Gerwen schreef al drie speelrondes op zijn naam en is dan ook de lijstaanvoerder in de Premier League Darts. De Brabander heeft 22 punten verzameld, drie meer dan zijn naast achtervolger Clayton.

Van Gerwen won de Premier League Darts al vijf keer, voor het laatste in 2019.

