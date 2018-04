'MvG' en 'Barney' hebben in onderonsje iets goed te maken

De tweevoudig wereldkampioen kan zich vanavond revancheren tegen Raymond van Barneveld, de man die voor zijn komst de dartssport populair maakte in dit land en nog altijd drie wereldtitels op hem voor ligt. Door de jaren heen zijn ze elkaar al vaak genoeg tegengekomen, en hebben ze zelfs aan elkaars zijde gespeeld tijdens de World Cup of Darts. Maar een kraker in eigen land is een primeur.

Van Gerwen zal ook zijn koppositie in de Premier League willen behouden. Van Barneveld op zijn beurt knokt om lijfsbehoud, voor hem dreigt uitschakeling. Het zou een klein wonder zijn als hij zich alsnog bij de beste vier speelt en een plaats in de play-offs zou bemachtigen, maar na zijn prima zege op Simon Whitlock toonde hij weer een sprankje hoop. Zijn slechte serie van de voorbije weken spookt nog altijd door zijn gedachten. Hij is gebrand om zijn topniveau weer te halen. ,,Ik geloof er weer in dat ik het kan halen, maar dan moet ik wel de allerbeste speler van de wereld verslaan.”