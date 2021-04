Na Clayton schittert ook De Sousa met negendarter in Premier League

videoDe Premier League Darts kent in deze editie al in een vroeg stadium enkele hoogtepunten. Na de negendarter van Jonny Clayton gooide donderdagavond ook José de Sousa een perfecte leg.

Het betekende de twaalfde negendarter uit de geschiedenis (sinds 2005) van de Premier League. Saillant detail is dat zowel Clayton als De Sousa dit jaar hun debuut maken in de prestigieuze competitie.

De Sousa prikte in de wedstrijd met Nathan Aspinall zijn negen perfecte pijlen al in de tweede leg in het bord. De 501 punten poetste de 47-jarige Portugees zo via 180, 180 en 141 weg. De Sousa pakte echter niet de volle buit. Aspinall hield hem uiteindelijk op een 6-6 gelijkspel.

Clayton produceerde woensdagavond zijn negendarter. Dat deed hij uitgerekend in een partij met De Sousa als tegenstander. De 46-jarige darter uit Wales deed dat op precies dezelfde manier als De Sousa, via 180, 180 en 141. Clayton won uiteindelijk met 7-3 in legs.

Raymond van Barneveld gooide in 2006 de eerste negendarter en deed dat in 2010 nog een keer. De laatste perfecte leg vóór Clayton werd vorig jaar door Peter Wright gegooid, eveneens achter gesloten deuren in Milton Keynes. Er wordt vanwege corona immers al een jaar lang geen publiek toegelaten. Michael van Gerwen lukte het in zijn acht voorgaande deelnames nog nooit om een perfecte leg te gooien.

