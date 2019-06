Nederland naar kwartfinale World Cup of Darts

Nieuwlaat: WK darts voor teams wordt spannender dan ooit

6 juni Na zes jaren, vier finaleplekken en drie keer de winst in de World Cup of Darts is het duo Michael van Gerwen - Raymond van Barneveld niet meer. Jermaine Wattimena neemt de plek van Barney in. Gaat dit nieuwgevormde duo het Nederlandse succes op het toernooi voortzetten? Dat is moeilijk te zeggen, vindt televisieverslaggever en dartsgoeroe Jacques Nieuwlaat.