Nederlands publiek krijgt standje na exit Michael van Gerwen: geen Nederlandse winnaar in Leeuwarden

Michael van Gerwen heeft zichzelf ook in Leeuwarden niet kunnen trakteren op een toernooizege. Mighty Mike moest in de halve finale van de Dutch Darts Championship zijn meerdere erkennen in Dave Chisnall, de uiteindelijke winnaar, na een zenuwslopende beslissende leg: 6-7. Het Nederlandse publiek deed er alles aan om Van Gerwen, een eerder ook Danny Noppert, verbaal te helpen, maar dat mocht niet baten.

Hoe het publiek in Leeuwarden ook floot en joelde richting Dave Chisnall: het mocht zondagavond niet baten in de WTC Expo te Leeuwarden. Michael van Gerwen, die onlangs op de Premier League-avond in Rotterdam teleurstellend verloor van Nathan Aspinall, pakte zelf de kansen niet die hij geboden kreeg. En die kansen kreeg hij wel in een werkelijk zenuwslopende halve finale van het Dutch Darts Championship.

Het kwam zondagavond in de halve finale aan op de allesbeslissende dertiende leg nadat Mighty Mike een 2-5 achterstand had weggepoetst tot 5-5. Vervolgens behielden beide darters hun eigen leg en mocht Chisnall beginnen aan de dertiende leg. Daarin had Van Gerwen, na de uitschakeling van Danny Noppert in de kwartfinale, het publiek in Leeuwarden volledig achter zich. Chisnall liet mede daardoor ook kans op kans liggen, maar Van Gerwen wist niet te profiteren. Hij miste onder meer drie keer op dubbel 6.

Het was eigenlijk een wonder dat Van Gerwen überhaupt nog matchdarts kreeg. Chisnall stond na negen pijlen namelijk al op 41, terwijl Van Gerwen nog op 214 stond. Uiteindelijk gooide Chisnall, ondanks volop gefluit uit het publiek, dubbel 1 raak. En dat wilde hij weten ook. Hij hield zijn hand achter zijn oren en vroeg zich af waar het gefluit was gebleven. Het publiek kreeg bovendien een preek na afloop van de halve finale tegen Van Gerwen. De Nederlandse fans werden gesommeerd sportief te blijven in het restant van de avond dat zonder Nederlanders werd afgewerkt. Daarin pakte Chisnall uiteindelijk de eindoverwinning. Hij won in de finale met 8-6 van Luke Humphries.

Ook thuisfavoriet Danny Noppert slaagde er niet in om op 35 minuten van zijn huis in Joure te winnen. The Freeze ging in de kwartfinale met 6-5 onderuit tegen Humphries. De Engelsman, die het publiek in Leeuwarden uiteraard ook niet bepaald mee had, profiteerde eveneens van het feit dat zijn Nederlandse opponent niet op het juiste moment zijn kans pakte. Vooral van de gemiste dubbel 20 in de beslissende elfde leg zal Noppert nog wel eens wakker schrikken. Vanaf 102 miste Noppert op tops, waarna Humphries de partij won en naar de halve finale ging.

In die halve finale won Humphries van Damon Heta, die de laatste vier bereikte door in de kwartfinale met 6-2 van Stephen Bunting te winnen. Bunting was eerder op de dag verantwoordelijk voor de uitschakeling van de geblesseerde Dirk van Duijvenbode, die zaterdagavond hard ten val kwam en vreest voor een zware blessure.

Programma en uitslagen - Zondag 30 april (Leeuwarden)

Achtste finales (vanaf 13.00 uur)

• Keane Barry - Ryan Searle 6-5

• Michael van Gerwen - Martin Schindler 6-2

• Michael Smith - Peter Wright 4-6

• Dave Chisnall - Josh Rock 6-3

• Dirk van Duijvenbode - Stephen Bunting 4-6

• Damon Heta - Berry van Peer 6-1

• Nathan Aspinall - Danny Noppert 5-6

• Luke Humphries - Andrew Gilding 6-4

Kwartfinales (vanaf 19.00 uur)

• Keane Barry - Michael van Gerwen 2-6

• Peter Wright - Dave Chisnall 1-6

• Stephen Bunting - Damon Heta 2-6

• Danny Noppert - Luke Humphries 5-6

Halve finale

• Michael van Gerwen - Dave Chisnall 6-7

• Damon Heta - Luke Humphries 3-7

Finale

• Dave Chisnall - Luke Humphries 8-5

