Nederlandse darters voorlopig foutloos in München

In een gelijk opgaande strijd was het Van Peer die als eerste een break wist te forceren. De Zweed kwam vervolgens terug en stond zelfs even voor, maar het was Bionic die vanaf een 3-4 achterstand de volgende drie legs wist te winnen. In de tiende leg maakte hij het vanaf 126 via bullseye in stijl af. Van Peer gooide in zijn openingspartij een gemiddelde van 95,96 en was 43% op zijn dubbels. Zulke cijfers heeft hij morgen waarschijnlijk ook nodig, want dan wacht nummer 4 van de wereld Michael Smith in München.