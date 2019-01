Nederlandse dartstalenten veroveren tickets voor PDC Tour

Zonneveld en Van Duivenbode mogen daardoor dit jaar meedoen aan de grotere toernooien van de rijkste en belangrijkste dartsbond ter wereld. Zonneveld (20) pakte donderdag een startbewijs bij de Europese kwalificatie in de Duitse stad Hildesheim, Van Duivenbode deed dat een dag later op zijn 20e verjaardag.

‘’Wat een ongelooflijke dag’', stamelde de darter uit Dordrecht. ‘’Ik droomde vannacht dat ik een ticket voor de PDC Tour zou winnen en dat heb ik gewoon gedaan. En dat op mijn verjaardag. Ik ben zo blij.’' Van Duivenbode kwam in de finale tegen Madars Razma uit Letland met 4-2 achter te staan. ‘’Op zo’n moment denk je dat je al verloren hebt, maar je moet nooit opgeven. Ik ben gewoon blijven gooien zoals ik de hele dag al deed en pakte daarmee nog de winst.’' Van Duivenbode sleepte de partij er met 5-4 uit.

De eerste 64 op de zogeheten Order of Merit, waarop de verdiensten van iedere darter in de voorbije twee jaar worden bijgehouden, krijgen een startbewijs voor de PDC Tour. Via een aantal kwalificatietoernooien zijn extra tickets te verdienen. Zonneveld en Van Duivenbode voegen zich bij landgenoten als Michael van Gerwen, de wereldkampioen en nummer 1 van de wereld, Jelle Klaasen, Raymond van Barneveld, Jermaine Wattimena, Benito van de Pas en Vincent van der Voort.