Nederlandse transvrouw (26), die debuut maakt in profdarts, vertelt over duistere periode: 'Moest kiezen tussen wel en niet leven’

Met samenvatting Price en Clayton pakken met Wales wereldti­tel voor landen­teams, ruziënde Belgen 'hebben lesje geleerd'

Wales is voor de tweede keer de winnaar van de World Cup of Darts, het WK voor landenteams. Gerwyn Price en Jonny Clayton wonnen in de finale met 10-2 van de Schotten Peter Wright en Gary Anderson nadat in de halve finale het ‘ruziënde’ Belgische duo Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts al was verslagen.