Net niet voor Danny Noppert in Zwolle: ‘Maar het was wel een echte finale, toch?’

Op weg naar de finale op het Euro Tour-toernooi versloeg The Freeze achtereenvolgens Arjan Konterman (6-0), Martin Schindler (6-5), Boris Krcmar (6-5) en Callan Rydz (7-2). ,,Ik voel me comfortabel op het podium en dat heb ik nu weer laten zien”, vertelde ‘The Freeze’ na afloop van de eindstrijd, waarin hij drie hoge scores uitgooide (128, 130 en 121). ,,Maar in mijn eigen legs was het net niet goed genoeg. Echt jammer. Ik had mezelf, maar ook het publiek de eindzege gegund. Ze hebben we enorm gesteund. In de halve finale kreeg ik er zelfs kippenvel van. En mijn broers Erwin en Jordy waren er ook. Het was voor iedereen een lange dag. Maar we hebben ze wel een echte finale voorgeschoteld, toch?”