Niels Zonneveld stunt tegen Gary Anderson, Gerwyn Price laat zich niet kennen tegen Dirk van Duijvenbode

Emotionele Van Gerwen houdt het niet droog na eerste titel van 2021: 'Heel zware periode geweest'

Michael van Gerwen heeft bij de Nordic Darts Masters zijn eerste prijs van het jaar gepakt. Bij de eerste editie van het toernooi in Kopenhagen was de drievoudig wereldkampioen zaterdagavond in de finale te sterk voor Fallon Sherrock, de sensatie van het toernooi: 11-7 in legs.

19 september