Niels Zonneveld stunt tegen Gary Anderson, gespannen Van Gerwen wint ook weer

Niels Zonneveld heeft op dag twee van de World Series of Darts Finals in Amsterdam voor een stunt van jewelste gezorgd. De darter uit Uitgeest, die vrijdagavond verrassend van Nathan Aspinall had gewonnen, stuurde nu niemand minder dan Gary Anderson naar huis: 6-4.

Zonneveld gooide knap 120 uit bij een stand van 4-4. ,,Ik gebruikte daar echt het publiek bij elke pijl", vertelt de 23-jarige darter ,,Normaal doe ik dat niet, zeker niet in Engeland. Maar nu zit hier 40, 50 man aan vrienden en familie en dan krijg ik enorme steun. Natuurlijk staat er extra druk op, maar het is een onbeschrijfelijk gevoel als het dan lukt. Het is de mooiste overwinning van mijn carrière.”

Michael van Gerwen maakte het even spannend tegen Maik Kuivenhoven, maar kon opgelucht adem halen. In het laatste duel van de avond won de Brabander met 6-4. ,,Ik had hem niet de kans mogen geven", zegt een opgeluchte Van Gerwen. ,,Het publiek is echt fantastisch, ik heb het gemist. Iedereen weet dat ik niet het beste jaar heb gehad, dus dit begin maakt al veel goed. Morgen tegen King moet ik beter, maar dan is de druk van de ketel.”

Vincent van der Voort stuntte tegen Dave Chisnall in de eerste ronde, maar kwam er vanavond tegen Jonny Clayton niet aan te pas (1-6). Dirk van Duijvenbode nam het op tegen Gerwyn Price, de nummer één van de wereld. Ondanks dat Price de hele wedstrijd werd uitgejoeld, plaatste hij zich zonder zorgen voor de kwartfinale (6-2). ,,Als je goed speelt krijg je het publiek wel stil", vertelt Price. ,,Ik had het wel verwacht, ik ben de ‘man to beat', maar ik hoop morgen tegen Clayton wel iets meer mee te krijgen.”

Ook een Belgisch feestje

Voor het eerst sinds 2019 is er weer een groot darttoernooi in Nederland, en de zaal is ook goed gevuld met Belgische fans. ,,Het voelde als een thuiswedstrijd", zegt Dimitri van den Bergh, die zijn maatje Jose de Sousa met 6-3 versloeg. ,,Ik wist dat er veel landgenoten in de zaal waren, maar ik moet de Nederlandse fans ook enorm bedanken voor hun steun.”

In de kwartfinale wacht er een Belgisch onderonsje. Kim Huybrechts stuurde verrassend Peter Wright naar huis (1-6), en mag het zondagmiddag tegen Van den Bergh opnemen.

