Niels Zonneveld stunt tegen Gary Anderson

Zonneveld gooide knap 120 uit bij een stand van 4-4. ,,Ik gebruikte daar echt het publiek bij elke pijl", vertelt de 23-Jarige darter ,,Het is een onbeschrijfelijk gevoel als het dan lukt. Er zit hier 40, 50 man aan vrienden en familie. Het is de mooiste overwinning van mijn carrière.”

Later vanavond komen in de AFAS Live nog Michael van Gerwen en Maik Kuivenhoven tegen elkaar in actie. Gerwyn Price, de nummer één van de wereld, kan aanmoedigingen uit de zaal wel vergeten. Hij neemt het op tegen Dirk van Duijvenbode, die vrijdag het publiek meekreeg in zijn partij tegen landgenoot Jeffrey de Zwaan.



Voor het eerst sinds 2019 is er weer een groot darttoernooi in Nederland, en het publiek werd vrijdagavond al getrakteerd op een paar prachtige verrassingen en een overvloed aan Nederlands succes.