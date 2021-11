Noppert soeverein naar tweede ronde Players Championship Finals

Noppert versloeg Rowby-John Rodriguez in zijn eersterondepartij in het Engelse Minehead met 6-2 in legs. De Fries liet daarin geen al te denderend gemiddelde noteren met 87,07 per drie pijlen. Het moyenne van zijn Oostenrijkse opponent stak daar met 73,86 echter alsnog schril bij af.



Kleermaker en Meulenkamp werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Kleermaker verloor nipt (5-6 in legs) van Scott Mitchell. Over zijn gemiddelde van 88,22 zal hij zeker niet tevreden zijn. Ook Meulenkamp kon na één partij al zijn koffers pakken. Krzysztof Ratajski, de nummer 12 van de wereld, was een maatje te groot. Meulenkamp verloor met 1-6 in legs. Ook zijn gemiddelde score was met 85,49 gewoonweg te laag om een rol van betekenis te kunnen spelen.