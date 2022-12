Ontketende Michael Smith droomt hardop: ‘Ik wil Michael van Gerwen verslaan in de WK-finale’

Of Michael Smith in vorm is? Nou en of. Bully Boy klopte Jermaine Wattimena-beul Nathan Rafferty (22) in de tweede ronde met 3-0. De verliezend finalist van vorig jaar gaf zelfs geen enkele leg weg. Een stevig signaal aan het adres van zijn concurrenten. Onder wie Michael van Gerwen, tegen wie Smith graag de WK-finale zou spelen.

Michael Smith verloor in het verleden al twee WK-finales: in 2019 van Michael van Gerwen en vorig jaar van Peter Wright. De 32-jarige Engelsman won tot dit jaar überhaupt nog nooit een finale. Op de Grand Slam of Darts van dit jaar bleek negen keer scheepsrecht. Het was zijn eerste majortitel en mede daardoor wordt er veel van Smith verwacht op dit WK. ,,Ik ben in de wolken na die overwinning, maar nu wil ik die WK-trofee omhoog tillen.”

In de tweede ronde van het WK werd Smith nog niet getest. Rafferty won donderdagavond met 3-2 van Jermaine Wattimena, maar tegen de nummer vier den wereld kwam hij er totaal niet aan te pas. Sterker nog, Smith toonde een ongekend machtsvertoon en gunde de Noord-Ierse WK-debutant geen enkele leg. De gemiddelden van beide mannen waren veelzeggend: 96,62 voor Smith, 82,39 voor Rafferty. Als kers op de taart gooide Smith de partij uit met een 130-finish. De boodschap is duidelijk: Smith is in bloedvorm.

De winst van de Grand Slam of Darts in november heeft Bully Boy enorm veel vertrouwen gegeven: ,,Ik heb er altijd in geloofd dat ik titels zou gaan winnen en ik heb nooit het vertrouwen opgegeven, maar nu wil ik meer. Ik heb vijf keer meegedaan aan de Premier League en al die jaren was ik de enige zonder grote titel op zak. Nu kan ik zeggen dat ik tussen de grote jongens thuishoor en dat maakt me trots en blij”, zei hij na afloop van de partij tegen Rafferty.

Finale tegen Michael van Gerwen?

Van veel spelers kreeg Smith te horen dat hij zijn eerste majortitel dubbel en dwars verdiend had. Het was echter Michael van Gerwen die als allereerste zijn felicitaties overbracht. ,,Ik keek op mijn telefoon en zag meteen ‘MVG’ staan. Hij zei: ‘Goed gedaan maat, het was een kwestie van tijd’. Toen hij daarna de Players Championship Finals won, appte ik hem ook. Wat denk je? Helemaal niets teruggehad, hij negeerde me gewoon, dat doet hij altijd”, aldus een lachende Smith.

Quote Ik wil minstens drie keer het WK winnen. Met een beetje pech sta ik hier dus op mijn 97ste nog... Michael Smith

De nummer vier van de wereld hoopt, net als in 2019, de finale tegen Van Gerwen te mogen spelen. ,,De twee beste Michaels van de wereld, ik zou het geweldig vinden om tegen hem in de finale te staan. Ik houd van de finales tegen Michael. Hij is de beste ter wereld. Phil Taylor is de grootste allertijden, maar toen hij stopte heeft Michael de sport naar een hoger niveau gebracht. Na achttien zware maanden wint hij nu gewoon weer zijn toernooien. Michael is degene die je wilt treffen in een finale en ik wil Michael verslaan in die finale. Zeker omdat hij me vier jaar geleden heeft verslagen”, aldus Smith, die zint op sportieve wraak.

,,In zes van de zeven sets die Michael toen won, miste ik minstens twee darts op een dubbel. Ik heb het gevoel dat ik hem de titel in de schoot heb geworpen dus ik heb nog wat tegoed”, zegt Smith lachend. ,,En als het dit jaar niet lukt? Dan kom ik het jaar daarna terug. En anders het jaar daarna weer. Ik wil minstens drie keer het WK winnen. Met een beetje pech sta ik hier dus op mijn 97ste nog...”

Overige partijen op het WK darts

Eerder op de avond wonnen Lourence Ilagan, William O’Connor en Florian Hempel ook hun partijen. O’Connor deed dat tegen Beau Greaves, de jongste vrouw ooit op een WK. De achttienjarige Engelse ging met 3-0 onderuit tegen de Ier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

