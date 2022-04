Ontketende Van Duijvenbode naar finale, zegereeks Van Gerwen ten einde

Van Duijvenbode imponeerde in de kwartfinales al door met 6-0 gehakt te maken van de Australiër Simon Whitlock en deed dat tegen Engelsman Smith dus nog eens dunnetjes over. In de finale wacht later op de dag diens landgenoot Ryan Searle. Hij rekende in de halve eindstrijd af met Damon Heta uit Australië: 7-2.

Ook Raymond van Barneveld verloor bij de laatste 64. Barney was in de eerste ronde (waarin Van Gerwen niet in actie hoefde te komen) nog te sterk voor de Zuid-Afrikan Devon Petersen, maar verloor vervolgens een ronde later van de Belg Dimitri Van den Bergh, de nummer acht van de wereld: 2-6.



De tweede ronde was ook het eindstation voor Danny Noppert. The Freeze, dit jaar winnaar met de UK Open al winnaar van een groot televisietoernooi, ging in Barnsley met duidelijke cijfers onderuit tegen de Oostenrijker Mensur Suljovic: 1-6.