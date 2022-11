Opsteker voor vrouwendarts: extra plek bij WK en meer prijzengeld

Raymond van Barneveld oppermach­tig in eerste ronde German Darts Open, stunt Danny van Trijp

Raymond van Barneveld heeft in de eerste ronde van de German Darts open op overtuigende wijze afgerekend met Ian White. De vijfvoudig wereldkampioen zette de nummer 30 van de PDC Order of Merit met 6-0 aan de kant. Barney kwam tot een gemiddelde van net boven de 91 en dat was ruim voldoende, omdat zijn tegenstander onder de 80 bleef.

9 september