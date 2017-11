Overtuigende Van Gerwen finalist in Players Championship Finals

Clayton was eerder vanavond te sterk voor Rob Cross: 11-8.



'Mighty Mike' versloeg vandaag de verrassende Nederlander Jan Dekker (10-7). Na zijn zege op Pipe gaat Van Gerwen op voor de eindstrijd. Hij kan het toernooi voor de vierde keer winnen. In 2013, 2015 en 2016 was de mondiale nummer 1 al de sterkste.



De Players Championship Finals is het laatste toernooi in aanloop naar het WK. Voor de winnaar ligt er 100.000 pond klaar, bijna 112 duizend euro.