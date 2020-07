Pak slaag voor Van Gerwen bij World Matchplay: ‘Veel te slap’

,,Ik ga veel te slap de wedstrijd in", zei Van Gerwen. ,,Dat is niet handig, maar dan krijg ik zoveel kansen.... Dat moet ik mezelf aanrekenen. Dit mag niet. Punt! Het was gewoon veel te slap. Dan lukt het me niet om me er overheen te zetten... Bij 8-4 kreeg ik een kans op 8-5, dan geef je Simon echt het gevoel dat hij kan winnen.”

Van Gerwen veroverde de titel in 2015 en 2016. Voor de eindwinnaar ligt zondag een cheque van circa 165.000 euro klaar.