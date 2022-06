‘Papa prik’ Michael van Gerwen negen dagen na operatie in Ziggo Dome: ‘Eerste pijlen waren spannend’

Michael van Gerwen in ‘Nederlands onderonsje’ op Madison Square Garden: ‘Fenomenale locatie’

Michael van Gerwen en vijftien andere darters verzamelen zich in New York voor de US Darts Masters, het eerste toernooi van de World Series of Darts 2022. Mighty Mike neemt het in het Hulu Theater op Madison Square Garden op tegen The Dutch Dragon Jules van Dongen.

3 juni