PDC vernoemt Grand Slam of Darts naar overleden dartlegende Eric Bristow

Dat maakte de PDC vanavond bekend. Aan de Grand Slam of Darts in Wolverhampton doen spelers mee van de PDC en de BDO.

Bristow overleed onverwacht op 60-jarige leeftijd aan een hartaanval. Hij was net klaar met werken tijdens de Premier League of Darts in Liverpool. Bristow is één van de oprichters van de PDC en is ook nog eens vijfvoudig wereldkampioen.