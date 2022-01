Peter Wright heeft zinnen na wereldtitel gezet op nummer 1-positie: ‘Ik kom je halen!’

Wright gooide in de finale een gemiddelde van 98,34 punten per beurt en was 39% op zijn dubbels. Die statistieken hadden nog een stuk hoger kunnen liggen, ware het niet dat hij in de tweede leg van de wedstrijd meteen dertien pijlen miste met uitgooien. Toch was hij ook over de rest van zijn partij niet echt te spreken. ,,Ik voelde in ieder geval niet dat het de zenuwen waren. Ik stond me aan mezelf te ergeren en daardoor ging het alleen maar slechter. Toen ik minder negatief werd, ging het weer een beetje. Bij die 4-5 achterstand zei ik tegen mezelf: je hebt negen legs nodig, dat is alles wat je moet doen.”