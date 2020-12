Peter Wright verdedigt titel met gebroken rib: ‘Ik ben over een hek geklommen’

,,Ik ben over een hek geklommen en moet mezelf daarbij iets hebben aangedaan. Het heeft me ongeveer een week dwars gezeten, maar ik heb nu even tijd het te laten rusten", aldus Wright, die tijdens het vorige WK in de finale Michael van Gerwen versloeg.



De Schot baarde tijdens zijn eerste optreden opzien door het podium te betreden als The Grinch, een personage uit een kinderfilm. Zijn haren en baard waren groen geverfd. Zijn outfit had dezelfde kleur.