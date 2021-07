Peter Wright wacht Michael van Gerwen op in halve finale World Matchplay

Michael van Gerwen: ‘Zelfs in mijn slechte dagen hadden ze moeite me te verslaan’

27 mei De ontlading was gisteravond groot bij Michael van Gerwen. In de beslissende fase van zijn partij tegen José de Sousa pompte hij zichzelf op, gooide na een misser van de Portugees zelf de beslissende pijl in het bord en vierde de overwinning uitbundig samen met de aanwezige fans in de Marshall Arena. ,,Deze zege is heel belangrijk en betekent veel voor me”, stelde Van Gerwen na afloop.