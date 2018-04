Pijnlijk verlies Van Gerwen, Barney wint wel en bedankt publiek

Door Pim Bijl



Michael van Gerwen verspeelde voor de tweede keer in deze Premier League punten. En opnieuw was Peter Wright, die nota bene een ontzettend moeizame Premier League aan het draaien is, de boosdoener. Al zal Van Gerwen het omdraaien: na een nederlaag ligt het nooit aan de tegenstander, de schuld ligt bij hemzelf. Hij blijft wel de koploper.

Van Gerwen had een erg moeizame start, maar na de 5-2 leek de ommekeer ingezet. De man uit Vlijmen bulderde na zijn gewonnen legs en kwam op gelijke hoogte. Maar daarna liep de Schot alsnog weg naar de 7-5 zege. Het bewees maar weer eens dat het gemiddelde soms niets zegt in darts: na twaalf legs had Michael van Gerwen een gemiddelde van 106.87 en Peter Wright van 99.8, maar de uitslag vertelde een ander verhaal. Groot was de ergernis bij Van Gerwen, die ondanks de steun van een oranjegekleurd Ahoy de partij niet naar zich toe kon trekken.

Barney

Van Gerwen kan zich morgen revancheren voor het zeldzame puntverlies (en dat ook nog voor eigen publiek). De Nederlandse kraker tegen Raymond van Barneveld krijgt nu nog een extra lading. Van Barneveld genoot eerder op de avond van zijn speciale opkomst. Het luidkeels meegezongen Eye of The Tiger, de euforische Barney Army en tot slot op het podium de diepe buiging van de geëmotioneerde darter zelf. Het bleek de 50-jarige Hagenaar zeker in het begin van de partij vleugels te geven in de elfde speelronde van de Premier League.

Hoewel Van Barneveld nog altijd weinig kans heeft op een plaats in de play-offs, door een slechte serie de voorbije weken, hield hij door zijn zege op Simon Whitlock in elk geval de theoretische kans nog in leven. Van Barneveld had een droomstart en kwam met 3-0 voor in legs tegen de Australiër, die een degelijke Premier League draait. Daarna werd het spannender en kwam de Australiër terug tot 5-3.

Met de steun van het publiek in zijn rug sleepte Van Barneveld de overwinning binnen. Het werd uiteindelijk een prima 7-3 met een gemiddelde van 101.44. Morgen zal de steun ongetwijfeld weer aanwezig zijn, maar toch ietwat verdeeld, tijdens de kraker met Van Gerwen.

,,Ik worstelde de voorbije weken, dus was het vanavond heel belangrijk een overwinning te boeken”, zei Van Barneveld, die na de partij op het podium de microfoon in zijn handen kreeg. ,,Nu kijk ik uit naar de wedstrijd tegen Michael van Gerwen. Dankjewel Rotterdam!"

Rob Cross verzuimde op gelijke hoogte te komen met Van Gerwen. De Engelman verloor met 7-3 van de Schot Gary Anderson.

