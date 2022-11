Players Championship 30: Jermaine Wattimena klopt Raymond van Barneveld in achtste finales, maar verliest ronde later

Stunt Van Veen

Gisteren, bij Players Championship 28, bereikte Gian van Veen de finale. De 20-jarige Nederlander, nummer 127 van de wereld, versloeg in Barnsley onder anderen Richie Burnett (de BDO-wereldkampioen van 1995) en Chisnall, veertiende op de wereldranglijst.



In de finale was oud-wereldkampioen Gerwyn Price, de nummer één van de wereld, echter te sterk voor Van Veen. Het werd 8-4 voor de Welshman, die de bijnaam The Iceman heeft. Price was na de finale vol lof over Van Veen. ,,Hij is een fantastische speler en ik ben ervan overtuigd dat hij meer finales gaat halen.”