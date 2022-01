Premier League Darts ondergaat ‘meest radicale verandering in de geschiedenis’

De winnaar krijgt daarnaast vijf punten, de verliezend finalist drie en de twee halve finalisten twee punten. De vier darters die aan het einde van de competitie de meeste punten hebben, plaatsen zich voor de play-offs. De deelnemers zijn nog niet officieel bekend gemaakt, maar Michael van Gerwen staat wel op de aankondiging die vandaag is verspreid. Hoogstwaarschijnlijk is hij de enige Nederlandse deelnemer.

Jonny Clayton won de Premier League in 2021, Van Gerwen won het toernooi al vijf keer. De Brabander was de beste in 2013, 2016, 2017, 2018 en 2019. Ook Raymond van Barneveld schreef het toernooi al eens op zijn naam, dat was in 2014. Phil Taylor is met zes eindzeges de recordhouder.