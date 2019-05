Premier League-winnaar Van Gerwen blijft nieuwe doelen stellen en gaat voor record

En weer maakte darter Michael van Gerwen gisteravond zijn favorietenrol op de finaleavond van de Premier League waar. Hij won het toernooi voor de vierde keer op een rij en voor de vijfde keer in totaal, maar is nog lang niet verzadigd.

Door Yorick Groeneweg

,,Ik was voor vanavond niet honderd procent, dus moest ik er hard voor werken”, keek Van Gerwen terug op de finaleavond, die zo moeizaam op gang kwam in het eerste duel met Daryl Gurney. ,,Mijn spel was vreselijk, maar ik denk dat ik me goed heb hersteld. Het kan alle kanten op, daarom kijk mensen ook zo graag naar darts. In de finale was ik al een stuk beter, dus kan ik blij zijn met de winst.”

Voor Van Gerwen is de Premier League na het WK het belangrijkste toernooi van het jaar. In 2019 won hij ze allebei al. ,,Maar ik moet nieuwe doelen blijven stellen”, toonde Van Gerwen zich kort na alweer zijn vijfde Premier League-titel ambitieus. Hij moet ook wel, want de concurrentie zit ook niet stil. Rob Cross (28) bijvoorbeeld, die het hem tot de finale van het toernooi lastig maakte.

Cross kon ondanks zijn nederlaag nog lachen, zeker als hij terugdacht aan waar hij vorig jaar op dit moment stond. De Engelsman had een paar maanden eerder bij zijn eerste deelname het WK gewonnen, maar was al snel opgebrand. Ook omdat hij daarna niet alleen meer in de weekenden hoefde te spelen, maar ook doordeweeks. Bijvoorbeeld in de Premier League, het toernooi met tien van de beste darters van de wereld.

,,Ik was daardoor een gebroken man”, keek Cross terug. ,,Dit jaar gaat het beter en het wordt nog beter. Dat beloof ik. Ik heb het nog in me, dat heb ik deze Premier League bewezen.”

Volledig scherm Michael van Gerwen en Rob Cross. © Lawrence Lustig/PDC

Van Gerwen merkte in het toernooi ook al dat Cross sterker werd. Of hij vreest voor een tweestrijd met Cross als rivaal? ,,Zo zie ik het niet”, aldus de 30-jarige Brabander. ,,Ik speel graag tegen hem, vooral omdat ik vaak van hem win. Rob heeft een lastig jaar achter de rug, maar wordt beter. Alleen wat is rivaliteit? Ik zie die gasten elke week. Zo kijk ik er nu al naar uit dat ik Gary Anderson weer zie.”

De voormalige wereldkampioen uit Schotland ontbrak in de afgelopen editie vanwege rugklachten en werd de eerste weken vervangen door veelbelovende darters. Gisteren ging het in Londen naast Van Gerwen en Cross juist veel over een darter die al even gestopt is: Phil Taylor. Hij won eerder ook al eens vier Premier League-titels op een rij en zes in totaal. ‘The Power’ is daarmee recordhouder.