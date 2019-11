Price deelt tik uit aan Van Gerwen en prolongeert titel na zege op Wright

De Nederlandse kopman verloor met 16-12. Voor Van Gerwen was het zijn eerste nederlaag in twintig duels met Price. Van Gerwen won het toernooi drie keer, in 2015, 2016 en 2017.



In de finale was Price veel te sterk voor Peter Wright (16-6). De Schot met het beroemde wisselende kapsel was eerder op de dag in de halve finales te sterk voor BDO-wereldkampioen Glen Durrant (16-6). Price verdedigde bij de Grand Slam of Darts zijn titel. Vorig jaar klopte hij Gary Anderson in de finale. won het toernooi vorig jaar voor het eerst. De Welshman rekende toen in een verhitte finale af met Anderson.



Price won een geldbedrag van 145.000 euro. De verliezer, Wright, ging met een cheque van ongeveer 75.000 euro naar huis. Van Gerwen hield rond de 46.000 euro over aan zijn optreden in Engeland.