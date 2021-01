Price onttroont Van Gerwen als nummer 1: ‘Ik ga nu vijftig huizen kopen’

wk darts Mopperende Van Duijvenbo­de kan geen vuist maken tegen Anderson en ligt uit WK

1 januari Het sprookje van Dirk van Duijvenbode op het WK darts is voorbij. ‘Aubergenius’ moest in de kwartfinales zijn meerdere erkennen in tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson, die vanmiddag duidelijk de betere was: 5-1.