Price vol vertrouwen over rivaliteit met Van Gerwen: ‘Ik ben de bovenliggende partij’

Van Gerwen en Van Duijvenbo­de starten WK met zege: ‘We moeten er als een team staan’

11 september Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode hebben bij de start van de World Cup of Darts in het Duitse Jena een simpele overwinning geboekt op Denemarken: 5-1. Het duo moest wel even wakkergeschud worden, want de eerste twee legs verliepen nog zeer stroef. Daarna trapten de twee het gaspedaal in en snelden ze weg bij het Deense duo.