Programma & stand | Van Gerwen moet nu eerdere nederlaag tegen Wade wegpoetsen

Dartswe­reld niet verbaasd na match­fixing-onderzoek: ‘Het is heel makkelijk om vals te spelen’

24 maart Dat het Openbaar Ministerie een onderzoek is gestart naar matchfixing in het darts komt niet als een schok aan in de dartswereld. ,,Minder 180’ers dan je tegenstanders gooien? Dat is eenvoudig en snel geld verdienen.” Daarom worden op korte termijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd door de Nederlandse dartsbond en NOC*NSF.