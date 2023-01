Publiek in Bahrein gaat los! Lokale darter wint leg van wereldkampioen Smith

Met video Raymond van Barneveld blij om bij World Series in Bahrein te zijn: ‘Het darten leeft hier echt’

Raymond van Barneveld is het dartsseizoen begonnen met een overwinning op Yuki Yamada in de Bahrein Darts Masters. Op het Formule-1 circuit was de vijfvoudig wereldkampioen met 6-2 te sterk voor zijn Japanse tegenstander. Morgen wacht de eerste échte test voor de Hagenees: Luke Humphries.

12 januari