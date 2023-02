Raymond van Barneveld en ‘Aubergenius’ stellen teleur, eerste titel in jaren voor Kim Huybrechts

met video Michael van Gerwen strandt in halve finales Premier League tegen latere winnaar Gerwyn Price

Michael van Gerwen is op de tweede avond van de Premier League in Cardiff uitgeschakeld in de halve finale. De 33-jarige Brabander verloor met 6-5 van thuisfavoriet Gerwyn Price, die later ook de finale op zijn naam schreef door Nathan Aspinall te verslaan.