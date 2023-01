Raymond van Barneveld komt in sterke partij tegen wereldkampioen Michael Smith net tekort in Bahrain

Van Barneveld zorgde in de kwartfinales in Bahrain voor een stunt. De nummer 29 van de wereld was de laagst geplaatste speler bij de laatste acht, maar klopte de nummer 4 van de Order of Merit Humphries na een sensationele comeback: van 1-5 werd het 6-5.



Barney was het toernooi gisteren begonnen met een overtuigende zege op de Japanner Yuki Yamada (6-2). In de halve finale neemt Van Barneveld, die tegen Humphries tot een gemiddelde kwam van 101.1, het later vanavond op tegen wereldkampioen Michael Smith. Ook de finale in Bahrein is nog vanavond.