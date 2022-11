Raymond van Barneveld stunt met zege op Gerwyn Price en bereikt laatste 16 bij Grand Slam of Darts

Stunt Van Veen bij PC29 Players Champions­hip 30: Jermaine Wattimena klopt Raymond van Barneveld in achtste finales, maar verliest ronde later

Jermaine Wattimena was bij Players Championship 30, het laatste PDC-vloertoernooi van het jaar, de beste Nederlander. The Machine Gun rekende in de achtste finales in Barnsley af met vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld (6-5), maar verloor een ronde later van de Engelsman James Wade: 5-6.

5 november