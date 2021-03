Raymond van Barneveld wil presteren voor fans thuis

Inmiddels is Van Barneveld na afwezigheid van een jaar terug aan het front. Hij knokte zich via de Q-school naar een tourkaart en won vorige week in Bolton tijdens de Super Series plotseling verrassend een vloertoernooi. Iets wat hem in de laatste acht jaar niet meer was gelukt. ,,Ik was vorige week nog een amateur en nu win ik op de ProTour. Dat is wat je kunt bereiken als je in jezelf gelooft", zei de vijfvoudig wereldkampioen toen na zijn triomf.