Rob Cross daagt Michael van Gerwen uit richting clash in Gibraltar

Programma,,Michael is een fantastische speler. Maar als ik mijn eigen niveau haal, dan moet hij goed spelen om te winnen”, blikt Rob Cross vooruit op de clash met Michael van Gerwen in de tweede ronde van de Gibraltar Darts Trophy. ,,Er zit voor mij nog veel meer in de tank en dat moet ik nu laten zien.”

Cross denkt daarbij vast en zeker graag terug aan de halve finale van het WK in 2018. Destijds versloeg de Brit de toen regerend kampioen Van Gerwen in een heuse thriller met 6-5 in sets. Het niveau van dat WK heeft Cross, die in de finale ook Phil Taylor versloeg, daarna nog zelden laten zien.

Ook Van Gerwen maakte sinds de uitbraak van corona op sportief vlak een moeilijke periode, maar wist vorige week sinds lange tijd eindelijk weer een titel te pakken. ,,Als je uit zo’n moeilijke periode komt, dan gaat het puur nog om winnen. Het doet er op zo’n moment niet toe wat voor toernooi het is", zei Van Gerwen na zijn eindzege bij de Nordic Darts Masters.

Volledig scherm Michael van Gerwen pakte vorige week bij de Nordic Darts Masters zijn eerste trofee van 2021. © PDC

Wel moeten er nog geen wonderen van hem worden verwacht, zo stelde hij ook. ,,Je moet niet denken dat ik nu weer elke week toernooien ga winnen. Daar is het veld tegenwoordig veel te sterk voor. Dit is vooral een flinke opsteker om weer meer mooie dingen te gaan laten zien. Uiteindelijk telt toch alleen die wereldtitel, maar het is er niet makkelijker op geworden.”

Van Gerwen vertrok afgelopen dinsdag, na een kort verblijf in Nederland, in elk geval vol vertrouwen richting Gibraltar. De partij van de 32-jarige Vlijmenaar tegen Cross staat in de avondsessie als zesde geprogrammeerd. In de middagsessie komen de andere twee Nederlanders in actie. Dirk van Duijvenbode neemt het op tegen Ted Evetts en Danny Noppert treft Andreas Harryson.

De Gibraltar Darts Masters ging vrijdag al van start. Waar Van Gerwen in de eerste ronde een bye had, daar moest Cross wel al meteen aan de bak. Hij zegevierde met 6-4 in legs over Patrik Kovacs. In de eerste schifting werden twee Nederlanders uitgeschakeld. Martijn Kleermaker verloor (5-6) van Joe Murnan en Geert Nentjes ging kansloos (0-6) onderuit tegen Adam Hunt.

Programma tweede ronde



Middagsessie vanaf 13.00 uur

Dirk van Duijvenbode - Ted Evetts

Brendan Dolan - Mervyn King

Danny Noppert - Andreas Harrysson

Damon Heta - Adam Hunt

Mensur Suljovic - Kim Huybrechts

Michael Smith - Simon Whitlock

James Wade - Boris Krcmar

Krzysztof Ratajski - Ryan Searle

Avondsessie vanaf 19.00 uur

Jonny Clayton - Adam Smith-Neale

José de Sousa - Kenny Neyens

Devon Petersen - Gabriel Clemens

Peter Wright - Callan Rydz

Gerwyn Price - Florian Hempel

Michael van Gerwen - Rob Cross

Joe Cullen - Joe Murnan

Nathan Aspinall - Ritchie Edhouse

