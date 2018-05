Rob Cross: Ze dachten dat het mijn hart was

Michael van Gerwen krijgt donderdagavond in de halve finale van de Premier League Darts te maken met een lichtgeblesseerde tegenstander. Wereldkampioen Rob Cross is er al wel beter aan toe dan afgelopen weekend, toen hij een toernooi in Zwolle moest afzeggen, maar hij ondervindt nog steeds wat last van zijn borst.

Door Max van der Put



,,Ik kon mijn armen niet boven mijn schouders krijgen in het weekend, dus ik moest Zwolle echt afzeggen”, aldus de sympathieke Engelsman, die zich toch maar eens goed liet onderzoeken. ,,Ik had al last sinds de Premier League-avonden in Rotterdam. Het was een beetje af en aan, maar vorige week werd het opeens heel erg.”

Achteraf gezien had hij eerder naar het ziekenhuis moeten gaan, erkent Cross. ,,Maar ik ben geen liefhebber vann ziekenhuizen. Daarom stelde ik het uit. Niet slim, denk ik nu.” Er werd zelfs een hartfilmpje gemaakt. ,,De pijn zat op dezelfde plek als bij een hartaanval en ze zeiden dat het ook zo hevig kan aanvoelen.”

Wat hij nu precies heeft, is lastig te omschrijven. Costochondritis is de officiële benaming, een ontsteking van spieren rond zijn middenrif. ,,Dat is niet zo ernstig als iets met mijn hart, gelukkig. Maar prettig is het niet. Ik zal alles wat ik heb geven in mijn partij tegen Michael van Gerwen. Misschien heb ik nergens last van door de adrenaline. En dan kan ik ook gewoon winnen.”

Cross kijkt uit naar donderdag als zijn zoontje weer komt kijken in de O2 Arena. ,,De enige partijen die hij heeft gezien waren de halve finale en finale op het WK. Hopelijk is hij nu weer mijn lucky mascotte.''

De voortekenen zijn gunstiger voor Van Gerwen. De Vlijmenaar won na het WK al elf toernooien, de teller van Cross staat sindsdien op nul. Bovendien: de twee onderlinge ontmoetingen in de Premier League gingen zonder veel slag en stoot naar de Nederlander: beide keren 7-2.

,,Of ik de halve finale die nu komt zie als een kans om revanche te nemen voor mijn nederlaag tegen Rob in de halve finale van het WK? Niet echt. Ik denk niet graag in revanche”, aldus Van Gerwen. ,,Dan kan ik het hele jaar wel in het teken van revanche stellen en dat lijkt me niet goed. Ik ben goed in vorm en dus moet ik de Premier League ook nu weer kunnen winnen. Revanche of geen revanche maakt daarbij niet uit voor mij.”