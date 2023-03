‘Robot’ Dirk van Duijvenbode ook door Michael van Gerwen niet te stoppen: ‘Fijn, want hij is de beste ooit’

Met video Michael van Gerwen oogst lof van WK-win­naar Smith: ‘Ben hem gepasseerd, maar wil niet zeggen dat ik de beste ben’

Op het WK liep de sneltrein Michael van Gerwen begin januari vast in het zicht van het eindstation. Na een paar puike partijen wist Mighty Mike de klus in de finale niet te klaren; Michael Smith ging er met de wereldtitel vandoor. Tijdens de openingsavond van de Premier League voltrok zich in Belfast eenzelfde scenario voor MVG.