Ron Meulenkamp plaatst zich overtuigend voor tweede ronde WK darts, Lewis naar huis

Van Gerwen strandt in kwartfinales Twee negendar­ters op eerste dag Super Series, Nederlan­ders doen goede zaken voor WK

Na het dartfeest in Amsterdam staat deze week de ‘Super Series’ op het programma. Van dinsdag tot en met donderdag worden er drie toernooien gespeeld. Het is voor sommige Nederlandse darters een laatste kans op kwalificatie voor het WK in december. Jermaine Wattimena en Kevin Doets deden wat dat betreft prima zaken.

2 november