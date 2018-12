Sensatie in Londen: ‘Kerstman’ Peter Wright naar huis

De 48-jarige excentriekeling Wright, die zich voor de gelegenheid had uitgedost als Kerstman, keek al gauw tegen een 2-0 achterstand in sets aan. De Schot gooide nog wel een knappe derde set, waarin hij een leg in 10 darts afraffelde, maar moest uiteindelijk toch buigen voor de 39-jarige Alcinas.



Eerder op de avond nam Alexandra Palace afscheid van een andere grote naam. Legende Paul Lim sneuvelde in de eerste ronde tegen Engelsman Ross Smith. Lees hieronder in het liveblogverslag van het avondprogramma op het WK darts.