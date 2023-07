Sensationele Van Veen door op European Darts Matchplay, later Van Gerwen tegen Van Barneveld

Nopppert en Van Duijvenbo­de na kraker tegen België uitgescha­keld op World Cup of Darts: ‘Ik laat Dirk in de steek’

Nederland is vanavond in de tweede ronde op de World Cup of Darts in Frankfurt direct uitgeschakeld. In een kraker (7-8) tegen België waren Dimitri van den Bergh en Kim Huybrechts, die het met elkaar aan de stok hebben, te sterk voor Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert. Eerder op de dag verzekerden onder meer Australië, Wales en Engeland zich al van de kwartfinales.