Sharon Prins naar kwartfinale Lakeside, Wesley Harms naar tweede ronde

Sharon Prins heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Lakeside 2019 in het Engelse Frimley Green. De Nederlandse won met 2-0 van de Engelse Roz Bulmer. In de eerste leg gooide the Racing Angel een 156-finish, de hoogste check-out tot nu toe tijdens deze editie van de Lakeside.