Slagveld in Ally Pally: helft toppers al voor derde ronde naar huis

Door Yorick Groeneweg Het was vrijdag de negende dag van het toernooi en voor 8 van de 32 geplaatste spelers was het pas de eerste wedstrijd. Onder hen Benito van de Pas en Jelle Klaasen. Het gros van de tweederondepartijen werd door de dartsbond PDC tussen de wedstrijden uit de eerste ronde geprogrammeerd. Sensatie gegarandeerd, dachten ze bij de PDC. Dat kwam uit. De verzameling Nederlandse deelnemers dunde uit, net als de groep geplaatste darters. Het bleef niet bij Raymond van Barneveld. Ook top 10-spelers als Peter Wright, Gerwyn Price, Simon Whitlock en Mensur Suljovic zijn na één partij naar huis. Fans van laatstgenoemde zien er een dag na zijn uitschakeling de lol wel van in. Trots houden ze een bord omhoog met de tekst: Wij zijn de enige Oostenrijkers hier. Uit de top 16 van de wereldranglijst is in dit prille stadium van het toernooi zelfs al de helft uitgeschakeld. Naast Wright, Whitlock en Suljovic verslikten ook Joe Cullen, Darren Webster, Ian White, Gerwyn Price en Jonny Clayton zich al in een lager aangeschreven opponent. De als 17de geplaatste Raymond van Barneveld moest het veld ook al na één partij ruimen.

Lewis mist Barney

Om nu te zeggen dat iedereen plots kansen ziet, dat is ook weer niet zo. Neem Adrian Lewis. De tweevoudig wereldkampioen doorstond wél de eerste test en neemt het zondag op tegen de stuntende Darius Labanauskas. ,,Jammer, ik had liever tegen ‘Barney’ gespeeld. Dat meen ik uit de grond van mijn hart, omdat hij nu zo’n grote wedstrijd verdient. Triest om hem te zien verliezen.” De kraker met Van Barneveld liep Lewis dan mis, als ‘Jackpot’ de Litouwer verslaat dan treft hij waarschijnlijk Michael van Gerwen. De Nederlandse nummer 1 van de wereld neemt het zaterdagavond in de derde ronde op tegen de Duitser Max Hopp. De titelfavoriet zit aan de bovenkant van het schema en voorziet vooral verrassingen aan de onderkant van het schema. ,,Daar kan iedereen winnen”, zegt Van Gerwen. ,,Peter Wright en Rob Cross zijn niet in beste vorm dit jaar. Als je aan de onderkant van het schema zit, kan er weleens een kwart miljoen op te halen zijn. Ik zit aan de moeilijkste kant van het speelveld, maar dat vind ik ook wel weer fijn. Dan weet ik waar ik aan toe ben.”

Klaasen naar huis, Van de Pas mag dromen

Benito van de Pas, die vrijdag de Canadees Jim Long versloeg, had tegenover Wright komen te staan. Nu is de Spanjaard Toni Alcinas zijn volgende tegenstander. Natuurlijk had ‘Big Ben’ dat niet verwacht. Toch durft de Tilburger nog niet verder vooruit te kijken, terwijl met of Brendan Dolan of Mervyn King verderop toch niet al te grote hobbels op zijn weg naar de kwartfinale liggen. ,,Ik kijk niet verder vooruit. Er zijn het hele toernooien al verrassingen.”



En Jelle Klaasen? De Cobra begon als favoriet aan het duel met de jonge Engelsman Keegan Brown. De nummer 24 van de wereld tegen de nummer 40. Ook die verhouding was niet op het bord terug te zien. Als door een adder gebeten liep Klaasen over het podium toen hij een vroege 2-0 voorsprong in de eerste set nog maar net wist te verzilveren.



De wraak was zoet van in het zuurstokroze gestoken Brown. Hij pakte de tweede set. De druk van uitschakeling leek bij voormalig wereldkampioen Klaasen verlammend te werken. De naar voetballer Kevin Keegan vernoemde darter pakte ook set drie en vier waardoor Klaasen als zoveelste geplaatste speler de verwachtingen in Ally Pally niet kon waarmaken.